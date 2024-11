POL-NB: Mann schlägt unvermittelt Passanten

Neubrandenburg (ots) -



Ein mehrfach polizeibekannter 35-jähriger Deutscher hat gestern mindestens drei Passanten im Katharinenviertel unvermittelt attackiert.



Zwischen 11:15 Uhr und etwa 14:10 Uhr war er in dem Bereich unterwegs. Der Polizei wurden bisher drei Fälle von Frauen gemeldet, die der Mann in diesem Zeitraum plötzlich mit einem Faustschlag außer Gefecht setzte. Die Opfer sind Deutsche zwischen 31 und 62 Jahre alt.



In einem Fall saß eine Frau in der Gebrüder-Boll-Straße auf einer Bank, als er sich in aggressiver Stimmung neben sie setzte. Sie stand auf und bekam dann von ihm einen Faustschlag ins Gesicht.



In einem weiteren Fall bekam eine Passantin im Gehen einen Faustschlag ins Gesicht. In dem dritten Fall war eine Frau gerade bei einem Einkaufsmarkt in der Gebrüder-Boll-Straße. Er soll sie nach Kleingeld gefragt haben. Sie verneinte dies und bekam dann ebenfalls von ihm die Faust ins Gesicht.



Alle drei mussten ärztlich behandelt werden.



Aufgrund der konkreten Beschreibung des Tatverdächtigen fiel der Verdacht der Polizei auf den Beschuldigten. Sie trafen ihn an und nahmen ihn vorläufig fest. Auf dem Revier hatte er Ausfallerscheinungen, pusten wollte er jedoch nicht.



Auf Weisung der Staatsanwaltschaft durfte er bis gestern Abend zur Verhinderung weiterer Straftaten in der Zelle des Reviers bleiben.



