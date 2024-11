POL-NB: LKW in Graben - A20 zwischen Friedland und Strasburg dicht

A20 / Friedland (ots) -



Aktuell gibt es einen längeren Stau auf der Autobahn 20 zwischen Friedland und Strasburg in Fahrtrichtung Stettin. Dort ist ein LKW in den Graben gerutscht und muss geborgen werden. Die Fahrbahn wird gereinigt. Der aufgestaute Verkehr soll aus dem Unfallbereich herausgeleitet werden. Fahrzeuge, die auf die Unfallstelle zufahren, werden aktuell an der Ausfahrt Friedland vor der Baustelle abgeleitet.



Die Einschränkungen durch die Fahrbahnsperrung zwischen den Ausfahrten wird vermutlich noch mehrere Stunden andauern. Zur Bergung selbst werden für einen bestimmten Zeitraum auch die Fahrspuren der Gegenrichtung (Fahrtrichtung Lübeck) auf Höhe des Unfall gesperrt.



