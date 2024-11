POL-NB: Brand in Wohnung in der Neustrelitzer Straße

Neubrandenburg (ots) -



Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Neustrelitzer Straße sind mehrere Bewohner durch die Feuerwehr aus dem Haus gerettet worden. Nach aktuellem Stand sollen fünf Personen auf dem Balkon der Brandwohnung im vierten Stock gewesen sein. Sie wurden von der Feuerwehr auch mit Hilfe einer Drehleiter evakuiert. Nachbarn wurden vorsorglich ebenfalls aus dem Haus gebracht.



Gegen 04:00 Uhr wurde die Polizei durch die Rettungsleitstelle über den Brand informiert. Nach einer Brandwache im Bereich des Hauses kommt nun der Kriminaldauerdienst für die Tatortarbeit zum Einsatz.

Ursache für den Brand könnte der Akku eines E-Bikes oder E-Scooters sein. Das wird nun durch die Einsatzkräfte genauer geprüft.

Die Personen aus der Brandwohnung wurden leichtverletzt von Rettungskräften versorgt.



Bei den Bewohnern der Brandwohnung handelt es sich um Ukrainer im Alter zwischen 17 und 56 Jahren.



Zum Sachschaden können noch keine Angaben gemacht werden.



