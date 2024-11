POL-HRO: Aufmerksamer Zeuge verfolgt betrunkenen Autofahrer in Leezen im Landkreis Ludwigslust-Parchim - Polizei beschlagnahmt Führerschein

Landkreis Ludwigslust-Parchim/Leezen (ots) -



Nachdem ein Zeuge einen augenscheinlich alkoholisierten PKW-Fahrer in Leezen bei Schwerin bis zu dessen Wohnanschrift verfolgte, ermittelt die Kriminalpolizei nun wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs sowie unerlaubten Entfernens vom Unfallort.



Am Nachmittag des 27.11.2024, ca. 16:45 Uhr, sei der Zeuge aufgrund der auffälligen Fahrweise auf den alkoholisierten Fahrer eines Dacia aufmerksam geworden, als dieser auf dem Parkplatz eines lokalen Lebensmittelmarktes eine Verkehrsinsel überfuhr. Der 58-jährige Zeuge habe den PKW daraufhin bis zur örtlichen Wohnanschrift des Fahrers verfolgt, wo ihn die alarmierten Einsatzkräfte der Polizei Sternberg schließlich kontrollieren konnten. Im Rahmen der Kontrolle erhärtete sich der Anfangsverdacht gegen den 62-jährigen, deutschen Unfallfahrer. Der Alkoholtest ergab einen Wert von 1,74 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein des Mannes beschlagnahmt. Zu einem potentiell entstandenen Sachschaden liegen derzeit keine Angaben vor.



