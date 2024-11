POL-HRO: LKW kommt zwischen Goldberg und Techentin von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem Baum - mindestens 50.000 Euro Sachschaden

Landkreis Ludwigslust-Parchim/B392 Techentin (ots) -



Aufgrund eines Verkehrsunfalls auf der B392 zwischen Goldberg und Techentin befanden sich Beamte der Polizei Plau am Morgen des 27.11.2024 im Einsatz. Vorläufige Unfallursache: Unaufmerksamkeit.



Nach gegenwärtigem Erkenntnisstand der eingeleiteten Verkehrsunfallermittlungen sei der 62-jährige Fahrer eines LKW gegen 09:05 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Techentin unterwegs gewesen. Nach Angaben des aus Güstrow stammenden Mannes wäre sein Gespann unmittelbar vor dem Unfall durch mehrere Fahrzeuge überholt worden. Als er im Seitenspiegel nach weiteren Fahrzeugen Ausschau hielt, sei er urplötzlich von Fahrbahn abgekommen. Anhand der Spurenlage vor Ort ist der LKW in der Folge vermeintlich erst mit der Leitplanke und im Anschluss mit einem Straßenbaum kollidiert. Aufgrund des Zusammenstoßes war der Mercedes nicht mehr fahrbereit. Aus diesem Grund musste die Fracht erst umgeladen und die Seitenwände des Aufliegers demontiert werden, bevor schließlich die Zugmaschine abgeschleppt werden konnte. Der entstandene Sachschaden wird mit mindestens 50.000 Euro beziffert. Der Fahrer erlitt glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Zur medinzinischen Versorgung wurde er in das Krankenhaus nach Parchim gebracht.



