POL-HRO: Brand mit hohem Sachschaden in Schwerin

Am 28.11.2024 kam es gegen 02:00 Uhr in der Speicherstraße in

Schwerin zu einem Brand mit hohem Sachschaden.



Über den Polizeinotruf wurde bekannt, dass es derzeit unter einem

Carport brennt. Bei Eintreffen der Beamten befand sich dieser bereits

in Vollbrand. Die Flammen schlugen mehrere Meter hoch gegen die

Außenfassade und den Eingangsbereich des angrenzenden Wohnhauses. Die

zwei unter dem Carport abgestellten PKW, ein Hyundai und ein Seat,

brannten vollständig aus. Durch die starke Hitzeeinwirkung wurden die

Fassade des Hauses sowie diverse Fenster beschädigt. Verletzt wurde

niemand. Der Sachschaden wird auf 100.000 EUR geschätzt. Nach

Abschluss der Löscharbeiten wurde der Brandort beschlagnahmt. Die

Kriminalpolizei hat aufgrund der bislang unbekannten Ursache die

Ermittlungen aufgenommen.



Carsten Kroll

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock



