POL-NB: Eigentümer eines herrenlosen Fahrrades gesucht

Ueckermünde (LK VG) (ots) -



Am 27.11.2024, um 12:40 Uhr informierte ein Mitarbeiter eines Bauhofes in Ferdinandshof die Polizei in Ueckermünde darüber, dass neben dem Verbindungsweg zwischen Ferdinandshof und Sprengersfeld, auf Höhe des Floßgrabens ein herrenloses Fahrrad liegt.

Beim Fahrrad befand sich eine Einkaufstasche vom NETTO-Markendiscount, mit noch relativ frischen Brötchen und ein Stoffbeutel, in welchem sich eine Mopedbatterie befand. Mit dieser Batterie wurde die Beleuchtung des Fahrrades betrieben. Eine Absuche durch Polizei und Feuerwehr nach dem Eigentümer verlief erfolglos.

Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein grünes Damenfahrrad aus DDR-Zeiten der Marke Diamant, mit schwarzem Sattel und silberfarbenen Schutzblechen.

Das Fahrrad wurde durch die Polizei im Polizeirevier Ueckermünde sichergestellt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Fahrrad oder dessen Eigentümer geben kann, meldet sich bitte beim Polizeirevier Ueckermünde unter 0397 7182224 oder unter www.polizeimvnet.de.



