POL-NB: Warnsignal bei Boxershorts

Weitin (Neubrandenburg) (ots) -



Gut 20 Boxershorts hat eine Frau gestern Abend in einem Einkaufsmarkt in der Otto-von-Guericke-Straße in Weitin scheinbar ohne Bezahlung mitnehmen wollen. Als sie die Kasse gegen 18:40 passierte und das Warnsignal ertönte, lief sie sofort Richtung Ausgang. Mitarbeiter konnten sie festhalten und an die Polizei übergeben.



Die Beamten nahmen die 42-jährige Polin zunächst mit zum Revier zur Identitätsfeststellung. Sie soll versucht haben, Schlüpfer im Wert von etwa 280 Euro zu stehlen. Die Ware verblieb im Geschäft, die Frau bekam eine Anzeige wegen Ladendiebstahls.



