POL-NB: Radfahrer nach Verfolgung gestoppt

Während einer Streifenfahrt gestern gegen 13:50 Uhr ist Polizisten in der Demminer Straße stadtauswärts ein Radfahrer wegen seiner schwankenden Fahrweise aufgefallen. Die Beamten wollten ihn kontrollieren und mussten das mehrfach mit dem Streifenwagen und zu Fuß versuchen, da er flüchtete.



Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts hielt der Radfahrer schließlich an und reagierte sofort aggressiv und beleidigend. Die Polizisten riefen Verstärkung und mussten den Mann unter massiver Gegenwehr die Handschellen anlegen.



Der 41-Jährige beruhigte sich schließlich und pustete einen Alkoholwert von 1,9 Promille. Anschließend entschuldigte er sich zwar für sein Verhalten bei den Beamten, ließ sie aber gleichzeitig wissen, dass er Polizisten eben nicht möge.



Er wurde zur Blutprobenentnahme ins Klinikum gebracht und dann aus den Maßnahmen der Polizei entlassen.



Der Radfahrer ist Deutscher.



Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell