POL-NB: Handy-Laden eingeschlagen - Täter gefasst

Gestern gegen 03:30 Uhr haben laute Geräusche in der Langen Straße in Waren die Anwohner geweckt. Mehrere Täter versuchten, mit einem Gullydeckel die Scheiben eines Handy-Ladens einzuschlagen. Die Zeugen riefen sofort die Polizei. Den Tätern gelang es nicht, in den Laden einzubrechen. Sie verschwanden in einem dunklen Audi mit britischem Kennzeichen in Richtung der Bundesstraße kurz bevor die Warener Polizeibeamten eintrafen.



Die Kollegen des Röbeler Reviers wurden sofort informiert. Sie konnten kurze Zeit später in Röbel ein passendes Auto stoppen. Aufgrund der guten Beschreibung der Täter und des Fahrzeugs durch die Zeugen sowie durch weitere Hinweise erhärtete sich der Verdacht, dass es sich bei den fünf Insassen um die mutmaßlichen Täter aus Waren handelt.



Die Rumänen im Alter zwischen 15 und 20 Jahren wurden für die umfangreichen weiteren polizeilichen Maßnahmen auf die beiden Reviere Waren und Röbel verteilt. Einige sind einschlägig polizeibekannt.



Nach intensiver Ermittlungsarbeit mussten alle fünf Tatverdächtigen gestern Abend nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft Berlin das Polizeigewahrsam wieder verlassen.



Am Laden ist nach Einschätzung der Polizei ein Schaden von etwa 2500 Euro entstanden.



