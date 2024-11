POL-HRO: Verletzter Radfahrer tritt nach Unfall gegen PKW - Polizei ermittelt in zwei Fällen

Schwerin (ots) -



Nach einem Verkehrsunfall in der Lübecker Straße ermittelt die Polizei nun wegen zwei Vorfällen: einem Verkehrsunfall und einer mutmaßlichen Sachbeschädigung.



Der Vorfall ereignete sich am gestrigen Dienstag gegen 14:44 Uhr. Ein 59-jähriger Radfahrer war auf dem Schutzstreifen für Radfahrer in Richtung Lankow unterwegs. An der Einmündung zur Wossidlostraße sei der Radfahrer auf einen verkehrsbedingt stehenden PKW aufgefahren, der sich bereits im Abbiegevorgang befand. Dabei habe sich der Mann Schmerzen an Hand und Arm zugezogen.



Im Anschluss an die Kollision habe der 59-jährige Schweriner offenbar gegen den unfallbeteiligten Mercedes der 34-jährigen Fahrerin getreten und habe dabei weitere Schäden am Fahrzeug verursacht.



Die Polizei hat Ermittlungen sowohl wegen des Verkehrsunfalls als auch wegen des Verdachts der Sachbeschädigung eingeleitet.



Bei den Unfallbeteiligten handelt es sich um deutsche Staatsangehörige.



