POL-HRO: Vandalismus an Fahrzeugen: Polizei stellt Tatverdächtigen dank Zeugenhinweis

Dank eines aufmerksamen Zeugenhinweises konnte die Polizei in der Nacht zum Mittwoch, d. 27.11.2024, im Stadtteil Großer Dreesch einen mutmaßlichen Vandalen stellen. Der 33-jährige Mann steht im Verdacht, mehrere Fahrzeuge beschädigt zu haben.



Durch die schnelle Alarmierung und eine präzise Personenbeschreibung war es den Beamten möglich, den Tatverdächtigen in unmittelbarer Nähe des Tatorts zu identifizieren.



Ersten Ermittlungen zufolge wurden in der Dr.-Martin-Luther-King-Straße zwei Fahrzeuge beschädigt. Bei einem Audi A4 wurden die Außenspiegel zerstört und die Scheibenwischer abgerissen. Ein weiteres Fahrzeug, ein Hyundai, wies Schäden am Lack auf.



Gegen den 33-jährigen Ukrainer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen dauern an.



