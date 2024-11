POL-NB: Die Polizei warnt vor Betrügern

Neubrandenburg (ots) -



Innerhalb von vier Stunden meldeten sich am 26.11.2024 siebenundzwanzig Bürgerinnen und Bürger (hauptsächlich aus dem Landkreis Vorpommern- Greifswald) in der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg, welche mitteilten, dass sie Anrufe von der "Polizei" erhielten. In den geführten Gesprächen wurde ihnen mitgeteilt, dass man osteuropäische Einbrecher festgenommen hat, welche eine Liste mit den Namen und Anschriften der in der Einsatzleitstelle anrufenden Personen mitführten. Diese wurde bei der Durchsuchung der Einbrecher gefunden. Man wolle nun Polizeibeamte zu einem persönlichen Gespräch vorbeischicken.

Die Bürgerinnen und Bürger haben sich in allen Fällen genau richtig verhalten. Die Gespräche wurden beendet und die Polizei informiert.

Die Polizei weist darauf hin, dass es sich hier um eine Betrugsmasche handelt, welche letztendlich darauf abzielt Geld zu ergaunern.

Unter www.polizei-beratung.de kann man wertvolle Tipps erhalten, wie man sich u. a. vor Betrugsmaschen schützen kann.



