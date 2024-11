POL-NB: Verkehrsunfall auf der B 104 mit einer schwerverletzten Person

Friedland (LK MSE) (ots) -



Am 26.11.2024 gegen 17:00 Uhr, kam es auf der B 104, in der Ortschaft Cölpin, zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Ein 75-jähriger Fahrer eines PKW Nissan befuhr die B 104 aus Richtung Pragsdorf kommend in Richtung Woldegk. In der Ortschaft Cölpin kam er, wahrscheinlich aufgrund körperlicher Mängel, nach links von der Fahrspur ab und kollidierte frontal mit einem im Gegenverkehr befindlichen LKW.

Der Unfallverursacher wurde bei dem Unfall schwer verletzt und durch Rettungskräfte zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht, Der Fahrer des LKW blieb unverletzt.

Die B 104 musste zur Bergung des Verletzten und der verunfallten Fahrzeuge für ca. 1,5 Stunden voll gesperrt werden. Hierbei wurden die Beamten durch 9 Kameraden der FFW Cölpin und Pragsdorf unterstützt.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro.



