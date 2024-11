POL-ANK: Brand von Gartenlauben in Ferdinandshof

Ferdinandshof (ots) -



Heute Morgen, am 26.11.2024, gegen 05:20 Uhr, wurde der Polizei der Brand von zwei Gartenlauben in einer Gartenanlage in der Straße des Friedens in Ferdinandshof gemeldet.



Beim Eintreffen von Polizei und Feuerwehr brannten die beiden Gartenlauben noch in voller Ausdehnung. Trotz der Löscharbeiten der Feuerwehr brannten beide Gartenlauben vollständig aus, eine weitere wurde durch das Feuer beschädigt. Nach den Löscharbeiten übernahm die Kriminalpolizei die Spurensicherung vor Ort, ein Brandursachenermittler kam auf Anordnung der Staatsanwaltschaft zum Einsatz.



Die Brandursache ist noch unklar, die Kriminalpolizei ermittelt derzeit wegen fahrlässiger Brandstiftung und Sachbeschädigung. Der entstandene Schaden wird derzeit auf über 3000 Euro geschätzt.



Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu dem oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich an die Polizei in Ueckermünde unter 039771 82224, an die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.



