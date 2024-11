POL-NB: Jackendieb bedroht Ladendetektiv

Neubrandenburg (ots) -



Zwei Männer haben gestern gegen 17:20 Uhr ein Bekleidungsgeschäft am Markt in Neubrandenburg mit einer mutmaßlich gestohlenen Jacke verlassen wollen. Ein Ladendetektiv, der die beiden zuvor beim möglichen Diebstahl beobachtet hat, stellte sich ihnen in den Weg und sprach sie an. Einer der beiden schubste ihn sofort, war verbal aggressiv und bedrohte den 45-jährigen Türken mit einem messerähnlichen Gegenstand. Der Ladendetektiv zog sich dadurch zurück und rief die Polizei. Die beiden Verdächtigen flohen in Richtung Turmstraße. Der Stehlschaden beträgt etwa 60 Euro.



Der eine Tatverdächtige trug eine türkisfarbene Jacke, blau-weiße Schuhe, ein schwarzes Basecap und einen schwarzen Rucksack. Der zweite Tatverdächtige trug eine schwarze Jacke und ein schwarzes Shirt mit NFL-Logo. Beide hatten schwarze Haare, Vollbart, waren etwa 30 Jahre alt und südländischen Phänotyps.



Wer sachdienliche Hinweise zu den beiden Männern geben kann, meldet sich bitte im Polizeihauptrevier Neubrandenburg unter 0395 / 55825224 oder schriftlich per Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de



