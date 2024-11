POL-HRO: Alkoholisierter Verkehrssünder sorgt erst für Schrecksekunde bei Zeugen und im Anschluss für diverse Beschimpfungen gegenüber der Polizeibeamten

Rostock (ots) -



Aufgrund eines Verkehrsunfalls im Kreuzungsbereich der B105 und der Straße An der Krim befanden sich Beamte der Polizei Bad Doberan am Abend des 25.11.2024 im Einsatz. Vermeintliche Unfallursache: Alkoholeinfluss.



Nach vorliegenden Angaben der eingeleiteten Verkehrsunfallermittlungen kann der Unfallhergang wie folgt skizziert werden. Der 64-jährige Fahrer eines Chevrolet hätte gegen 19:45 Uhr die Straße An der Krim in Richtung der Kreuzung an der B 105 befahren. Wie Zeugen hierzu mitteilten, hätte der deutsche Fahrer beim Versuch rechts abzubiegen die Kurve verfehlt und sei dann mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit über die Verkehrsinsel geradeaus in einen Straßengraben gefahren. Dabei hätte er das Fahrzeug der Zeugen nur knapp verfehlt.



Auf die vor Ort eingesetzten Beamten hätte der augenscheinlich stark alkoholisierte Fahrer unvermittelt verbal aggressiv reagiert und diese fortlaufend beleidigt. Auch dessen eigene medizinische Begutachtung durch Rettungskräfte aufgrund der in Folge des Unfalls entstandenen Verletzungen im Bereich des Kopfes hätte der aggressive Mann nicht zugelassen. Vielmehr versuchte der in Bad Doberan wohnhafte Tatverdächtige sich der weiteren Kontrollmaßnahmen, auch durch körperliche Gegenwehr, zu entziehen, woraufhin er durch die Polizeikräfte temporär fixiert werden musste.



Einen Atemalkoholtest hätte der Mann abgelehnt. Aufgrund der offensichtlichen, körperlichen Beeinträchtigung wurde eine Blutprobe entnommen.



Am Fahrzeug des Verkehrssünders entstand ein Sachschaden von etwa 3000 Euro. Der PKW wurde abgeschleppt.



Der Tatverdächtige muss sich nun u.a. wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. Die hierzu eingeleiteten Ermittlungen obliegen nun der Kriminalpolizei Bad Doberan.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Florian Müller

Telefon: 03843 266-302

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell