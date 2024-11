POL-NB: Gruppe benimmt sich auffällig - danach fehlen Waren

Rechlin (ots) -



In einem Einkaufsmarkt in der Müritzstraße in Rechlin verhielt sich gestern Nachmittag gegen 14:00 Uhr eine Gruppe aus vier Frauen so auffällig, dass beim Personal der Eindruck entstand, dass diese etwas stehlen wollten.



Nachdem Mitarbeiter die Frauen auf den Verdacht ansprachen, hob eine Frau ihre Röcke hoch, um zu zeigen, dass sie darunter nichts versteckt. Das Quartett verließ das Geschäft und ging zu einem Transporter. In dem saß ein Mann, der mit den Frauen schließlich wegfuhr.



Die Mitarbeiterinnen prüften danach ihren Warenbestand und stellten fest, dass Kinderbekleidung und Spielkarten im Wert von etwa 100 Euro fehlten. Sie riefen die Polizei. Die hat den Verdacht des Ladendiebstahls aufgenommen und den Sachverhalt für weitere Ermittlungen an die Kripo übergeben.



Die vier verdächtigen Frauen werden wie folgt beschrieben: südländisch aussehend, zwischen 25 und 35 Jahre alt, lange weite Oberteile und mehrere Röcke übereinander tragend.

Der Transporter, in den sie stiegen, war ein blauer Opel mit dem polnischen Kennzeichen ONA-33349.



Sollte es sich bei der Gruppe um eine Diebesbande handeln, ist nicht auszuschließen, dass sie auch in anderen Läden der Region auftaucht. Die Polizei bittet in diesem Fall um eine sofortige Meldung über die 110.



