POL-NB: Vergnügen auf dem Weihnachtsmarkt - aber mit Sicherheit!

Neubrandenburg (ots) -



Ob der Weberglockenmarkt in Neubrandenburg, die Weihnachtsmärkte in Stralsund und Greifswald oder die lokalen Adventsmärkte am Wochenende - mit dem beginnenden Advent öffnen in dieser Woche in vielen Städten die Weihnachtsmärkte. Doch wer nicht aufpasst, lässt sein Geld nicht nur am Glühweinstand oder der Bratwurstbude, sondern stattdessen auch bei Taschendieben. Denn die haben auf solchen Märkten leichtes Spiel.



In dichtem Gedränge und oftmals in der Dunkelheit machen wir es ihnen mitunter ziemlich einfach, unsere Taschen und Rucksäcke zu stehlen.

Doch das muss nicht sein! Schützen Sie sich, indem Sie:



- Wertsachen wie Geld, Handy oder EC-Karten immer dicht am Körper

tragen.

- Ihre Portemonnaies oder Handys in verschiedene Innentaschen der

Jacke oder Ihres Rucksacks packen.

- Ihre Taschen nie unbeaufsichtigt irgendwo abstellen.

- Brustbeutel oder Gürteltaschen nutzen und nur so viel mitnehmen,

wie Sie auch tatsächlich brauchen könnten.



Sollte es dennoch passieren, dass Sie bestohlen wurden, melden Sie sich umgehend telefonisch bei der Polizei oder erstatten Sie online über unsere Onlinewache eine Anzeige. Die Onlinewache der Landespolizei MV erreichen Sie übrigens unter: https://www.polizei.mvnet.de/onlinewache .



Doch nicht nur der Besuch des Weihnachtsmarktes, auch der Geschenkekauf, vor allem online, hat Hochkonjunktur. Achten Sie dabei darauf, wo Sie einkaufen. Kaufen Sie bevorzugt per Rechnung und bei seriösen Anbietern ein. Vorsicht, wenn das Angebot besonders günstig erscheint oder Ihnen die Kaufabwicklung seltsam vorkommt. Im Zweifel melden Sie sich bitte bei der Polizei. Weitere Informationen zu diesen Themen finden Sie auch unter: www.polizei-beratung.de .



Rückfragen bitte an:



Für Medienvertreter:

Caroline Kohl

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Telefon: 0395/5582-2041

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de



Für Hinweise und Fragen aus der Bevölkerung:

Bitte an die im Text angegebene Dienststelle bzw. die Internetwache

oder jedes andere Polizeirevier wenden!



http://www.polizei.mvnet.de

Auf Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell