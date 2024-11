POL-NB: 83-Jähriger wieder da

Neubrandenburg (ots) -



Der seit gestern vermisste 83-Jährige aus Neubrandenburg wurde heute Vormittag wohlbehalten auf der Autobahn bei Leipzig angetroffen. Nach Kenntnis der Polizei wollte er gestern eigentlich nach Malchin und war dort nie angekommen. Warum er nun in Mitteldeutschland gelandet ist, muss noch geklärt werden.



Wir bedanken uns für die Verbreitung der Vermisstensuche und die Hinweise.



Alle, die die Vermisstensuche digital geteilt haben, werden gebeten, die Daten und das Foto zu dem Mann wieder eigenständig in ihren Portalen zu löschen.



