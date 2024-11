POL-NB: Einbrüche in Kindergarten und Schule

Rosenow/Breesen (ots) -



Heute früh hat eine Mitarbeiterin des Kindergartens in Breesen die Polizei gerufen. Entweder gestern Abend oder in der Nacht brachen der oder die unbekannten Tatverdächtigen im Kindergarten in der Dorfstraße ein und stahlen Bargeld.



Der Kriminaldauerdienst war vor Ort, um Spuren am Tatort zu sichern.



Erst gestern früh waren Polizei und Kriminaldauerdienst in der Schule im nahegelegen Rosenow im Einsatz. Auch dort wurde in der Früh von einem Mitarbeiter ein Einbruch gemeldet. Ebenso wie im Fall des Kindergartens in Breesen stahlen der oder die Diebe Bargeld.



Ein möglicher Zusammenhang zwischen beiden Taten spielt bei den Ermittlungen der Kripo eine Rolle.



Außerdem wird geprüft, ob der Einbruch in die Kirche in Rosenow am Wochenende des 16./17.11.2024 (hier klauten der oder die Täter zwei Flaschen Glühwein) etwas mit den beiden aktuellen Taten zu tun hat.



Bürger, die sachdienliche Hinweis zu möglichen Einbrechern oder ähnliches geben können, wenden sich bitte an das Revier in Malchin unter der 03994 / 2310.



