POL-HRO: Brand in einem Mehrfamilienhaus in Wismar

Wismar (ots) -



Nachdem es in der zurückliegenden Nacht im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Wismarer Altstadt zum Brand gekommen ist, ermittelt nun die Kriminalpolizei.



Kurz vor 03 Uhr teilte ein Hinweisgeber der Integrierten Leitstelle mit, dass er im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses Rauchentwicklung festgestellt habe.



Die eingesetzten Kameraden der Wismarer Berufsfeuerwehr evakuierten 27 Bewohner des Mehrfamilienhauses. Acht von ihnen, darunter drei Kinder, wurden zur medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht.



Die Kriminalpolizei hat vor Ort Spuren gesichert und die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen.



Angaben zum entstandenen Sachschaden können derzeit nicht gemacht werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Jessica Lerke

Telefon: 03841 203-304

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell