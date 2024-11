POL-NB: Schulbus in Zaun gerollt

Klocksin bei Waren (Müritz) (ots) -



Kurzer Schreck heute Morgen in Klocksin bei Waren: Eine Frau rief die Polizei, weil ein Schulbus in ihren Gartenzaun gerollt war. Glücklicherweise wurde nach derzeitigem Stand keines der 39 Grundschulkinder und auch nicht der Busfahrer verletzt.



Scheinbar fuhr der Busfahrer gerade an, als eines der Kinder aufstand. Der Busfahrer wollte sich darum kümmern, dass sich das Kind wieder hinsetzt. Dabei rollte der Bus dann mit geringster Geschwindigkeit in den Zaun.



Der Fahrer konnte die Kinder nach der Unfallaufnahme noch in ihre Schulen nach Moltzow und Waren fahren. Danach brachte er den Bus in die Werkstatt. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 10.000 Euro.



