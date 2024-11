POL-HST: Weihnachtsmann schlägt Kind mit Rute ins Gesicht

Stralsund (ots) -



Am gestrigen Montag, dem 25. November 2024, besuchte eine 34-jährige deutsche Stralsunderin mit ihren Kindern den hiesigen Weihnachtsmarkt.



Augenscheinlich steckte ein vierjähriger Junge einem 62-jährigen deutschen Mann, der als Weihnachtsmann verkleidet war, die Zunge heraus. In der weiteren Folge schlug der 62-jährige Weihnachtsmann dem Jungen mit der Rute ins Gesicht, wodurch der Vierjährige Schmerzen erlitt.



Der 62-Jährige sah seine Handlung offenbar als "erzieherische Maßnahme", welche ihm eine Strafanzeige wegen des Verdachtes der gefährlichen Körperverletzung einbrachte.



