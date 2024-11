POL-ANK: Durchsuchung bei Ladendieb führt zum Auffinden von 58 Flaschen Alkohol

Wolgast (ots) -



Im Zusammenhang mit mehreren Ladendiebstählen in einem Supermarkt in Lubmin konnte ein 37-jähriger Tatverdächtiger aus dem Libanon am 22.11.2024 von Mitarbeitern auf frischer Tat ertappt werden. Der Beschuldigte war gerade dabei, mehrere Flaschen hochprozentigen Alkohol zu entwenden, indem er diese in seinen Rucksack steckte. Die Mitarbeiter riefen daraufhin die Polizei und übergaben den Ladendieb.



Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen und nach Auswertung der Videoaufzeichnungen des Supermarktes konnte dem 37-Jährigen mindestens ein weiterer Diebstahl im selben Supermarkt nachgewiesen werden. Darüber hinaus ergaben die Ermittlungen, dass der Beschuldigte bereits mehrfach wegen Ladendiebstahls in Erscheinung getreten war.



Aufgrund dieser Tatsachen erließ die Staatsanwaltschaft Stralsund einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnräume des Beschuldigten in Wolgast. Im Rahmen dieser Durchsuchungsmaßnahmen wurden insgesamt 58 Flaschen hochprozentigen Alkohols im Wert von über 1000 Euro sichergestellt. Darunter befanden sich Spirituosen wie mehrere Flaschen Wodka, Rum und Whisky. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen gegen den 37-jährigen Libanesen übernommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Pressestelle

Ben Tuschy

Telefon: 03971 251-3041

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell