Öffentlichkeitsfahndung nach einem 83-jährigen Vermissten aus Neubrandenburg

Seit dem 25.11.2024 um 08:30 Uhr wird der 83-jährige Werner Winter aus Neubrandenburg vermisst.

Herr Winter verließ laut derzeitigem Ermittlungsstand seine Wohnanschrift in Neubrandenburg mit der Absicht jemanden in Malchin zu besuchen. An seinem Fahrtziel in Malchin kam er nach jetzigem Kenntnisstand jedoch nicht an. Gegenwärtig ist sein Aufenthaltsort unbekannt.

Herr Winter ist ca. 1,65 m groß und von normaler Gestalt. Er hat weißlich-graue Haare, trägt keine Brille und keinen Bart. Zur Bekleidung liegen keine Informationen vor. Er ist mit hoher Wahrscheinlichkeit mit einem silbernen PKW VW Golf mit den Kennzeichen NB-WW141 unterwegs. Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben bisher erfolglos.

Die regionalen Radiosender werden um Ausstrahlung einer Rundfunkdurchsage und die Printmedien um Veröffentlichung des Bildes des Gesuchten gebeten. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche. Hinweise nimmt das Polizeirevier Malchin unter Telefon 03994 2310, jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache der Landespolizei unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

Im Auftrag

Mathias Müller

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle