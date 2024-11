POL-HRO: Freilaufender Bulle in Crivitz stellte Gefahr für die Allgemeinheit dar

Crivitz (ots) -



Nachdem ein ausgebüxter Bulle am Samstagabend in und um Crivitz nicht eingefangen werden konnte, musste das Tier zum Schutz der Allgemeinheit erlegt werden. Zunächst meldeten gegen 19:30 Uhr mehrere Zeugen ein freilaufendes Rind auf der B321 in Höhe des Abzweiges zur B392, das offenbar von dort in die Parchimer Straße in Crivitz flüchtete. In der Folge lief der Bulle durch die Crivitzer Neustadt, in eine Kleingartenanlage sowie durch mehrere angrenzenden Straßen. In der Zwischenzeit versuchte der Tierhalter zusammen mit den eingesetzten Polizisten das Tier einzufangen, was jedoch aufgrund der erregten Gemütsverfassung des Tieres nicht mehr möglich war. Da nach Rücksprache mit dem Veterinäramt des Landkreises Ludwigslust-Parchim auch eine mögliche Betäubung des unberechenbaren Bullen als nicht zielführend gesehen wurde, kam ein befugter Notschlachter zum Einsatz. Ihm gelang es, die erhebliche Gefahr für die Allgemeinheit abzuwehren und das Tier gegen 22:00 Uhr mit einem Schuss fachgerecht zu erlegen. Eine zwischenzeitlich weitere entlaufene Kuh konnte durch den Tierhalter wieder eingesperrt werden. Weiterhin gab der Halter der Tiere an, dass ein unbefugtes Öffnen des Gatters zum Ausbruch der Tiere geführt habe.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Felix Zgonine

Telefon: 03874 411-305

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell