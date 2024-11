Polizei sucht vermisste Mädchen aus Selmsdorf

Details anzeigen Vermisste Angelina Vermisste Angelina

Seit dem gestrigen Tag werden die 16-jährige Angelina Gieseck sowie die 13-jährige Dilara-Chantal Schweigert aus Selmsdorf vermisst. Letztmalig wurden die Mädchen am frühen Abend des gestrigen Sonntags in der Hinterstraße in Selmsdorf gesehen.

Die vermisste Angelina Gieseck ist von schlanker Gestalt und circa 170 cm groß. Ihre rötlich gefärbten, schulterlangen Haare trägt sie vermutlich zum Zopf gebunden. Bekleidet ist Angelina wahrscheinlich mit einer grauen Hose, einem grauen Body sowie einer schwarzen Jacke.

Die vermisste Dilara-Chantal ist circa 160 groß und schlank. Sie trägt schulterlanges, dunkelblondes bis braunes Haar. Auffällig ist ein Muttermal im Bereich der linken Schläfe. Bekleidet ist Dilara vermutlich mit einer dunkelblauen Steppjacke, einer hellen Jeanshose und blauen Jordans.

Möglicherweise halten sich die beiden Mädchen im Raum Lübeck auf.

Da bisherige Suchmaßen bislang erfolglos geblieben sind, bittet die Polizei die Öffentlichkeit um Mithilfe. Hinweise zum Verbleib der Mädchen nimmt die Polizei in Grevesmühlen unter der Telefonnummer 03881 720-0 sowie jede beliebige Polizeidienststelle entgegen.