POL-HRO: 17-Jähriger wegen Drogenbesitzes in Schwerin gestellt

Am Samstagabend, den 23. November 2024, führte die Polizei auf dem Marienplatz eine Kontrolle eines 17-jährigen Jugendlichen durch, bei der mehrere Pillen, vermutlich Ecstasy, festgestellt wurden.

Der Jugendliche, libyscher Staatsangehöriger, versuchte während der Sachverhaltsklärung zu fliehen, konnte jedoch nach kurzer Verfolgung in der Helenenstraße gestellt und überwältigt werden. Verletzt wurde bei dem Einsatz gegen 18:45 Uhr niemand.



Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Besitzes von Betäubungsmitteln eingeleitet.



