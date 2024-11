POL-HRO: Polizei Bad Doberan stellt jugendliche Einbrecher auf frischer Tat

Landkreis Rostock/Bad Doberan (ots) -



Am frühen Morgen des 24.11.2024 informierte ein Zeuge die Polizei über augenscheinlich zwei Personen, die in Bad Doberan im Landkreis Rostock mehrere Garagen aufbrechen würden.



Nach Aussage des Zeugen sei er gegen 05:05 Uhr auf das Tatgeschehen aufmerksam geworden, als die zwei dunkel gekleideten Personen sich gerade an einem der Gebäude des Garagenkomplexes in der Fritz-Reuter-Straße zu schaffen machten. Sofort alarmierte der Hinweisgeber die Polizei Bad Doberan. Aufgrund des sofortigen Einsatzes ist es den Beamten gelungen eine der beschriebenen Person noch vor Ort zu stellen und im Weiteren zu kontrollieren. Die zweite, zunächst flüchtige Person sei kurze Zeit später ebenso ermittelt worden. Nach vorliegenden Erkenntnissen handelt es sich bei den Tatverdächtigen und zwei 15-jährige, im Umkreis wohnhafte Jugendliche. Die beiden Deutschen hätten sich laut vorliegender Angaben zu insgesamt neun Garagen unbefugten Zugang verschafft und hier u.a. Werkzeuge entwendet. Darüber hinaus hätten die Beamten bei einem der Jungen ein dem Waffengesetz nach verbotenes Einhandmesser aufgefunden und sichergestellt.



Angaben zum entstanden Gesamtschaden können aufgrund noch ausstehende Ermittlungen nicht vorgenommen werden. Die Kriminalpolizei Bad Doberan ermittelt nun wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls sowie des Verstoßes gegen das Waffengesetz.



