POL-ANK: Zahlreiche Kellereinbrüche in Wolgast am vergangenen Wochenende

In der Nacht vom Freitag, den 22.11.2024 zum Samstag, den 23.11.2024 sind unbekannte Täter in Wolgast in mehrere Keller von Mehrfamilienhäusern eingebrochen.



Insgesamt wurden elf Kellerabteile in der Pestalozzistraße und der Dr.-Theodor-Neubauer-Straße aufgebrochen. Aus den Kellern in der Pestalozzistraße wurden Elektrowerkzeuge, ein E-Bike und ein E-Roller gestohlen, in der Neubauerstraße entwendeten der oder die unbekannten Täter zwei E-Bikes, einen Laptop, eine Bohrmaschine und einen Akkuschrauber. Der Gesamtschaden der gestohlenen Gegenstände beläuft sich auf rund 7300 Euro.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang weitere Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich an das Polizeirevier Wolgast unter der Telefonnummer 03836-252-0, an die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.



Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell