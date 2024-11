POL-NB: Diebstahl eines Transporters in Salow (LK Mecklenburgische Seenplatte)

PR Friedland (ots) -



In der Zeit vom 22.11.24, 19:30 Uhr, zum 23.11.24, 05:45 Uhr, kam es

im Kastanienweg in Salow zum Diebstahl eines Transporters. Bislang

unbekannte Tatverdächtige entwendeten den dort abgestellten weißen

Transporter Citroen Jumper mit dem amtlichen Kennzeichen MSE-B 183.

Im Transporter befanden sich diverse hochwertige Werkzeuge. Der

entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf insgesamt ca. 15.000 Euro.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zum Verbleib des

Fahrzeugs machen können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier in

Friedland, unter 039601/300224, die Internetwache der Landespolizei

M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere

Polizeidienststelle zu wenden.



