POL-HRO: Angriff auf einen 20-Jährigen in Schwerin / Die Polizei sucht Zeugen

Die Schweriner Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe nach einer

Auseinandersetzung in der Grünen Straße.



Am 23.11.2024, gegen 22:30 Uhr, kam es in der Grünen Straße im

Bereich des Parkplatzes vor dem Lidl-Markt in Schwerin zu einer

tätlichen Auseinandersetzung.



Nach vorläufigen Erkenntnissen wurde ein 20-jähriger polnischer

Staatsbürger von mehreren Personen angegriffen und verletzt.



Der geschädigte Mann beschrieb die Tatverdächtigen wie folgt:



- männlich, jugendlich oder junge Erwachsene



- südländisches Erscheinungsbild



- dunkel bekleidet



- alle Täter trugen eine Kapuze





Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen eingeleitet und bittet Zeugen,

welche die Tat oder die Täter im Nahbereich gesehen haben, sich im

Polizeihauptrevier Schwerin unter 0385/5180-2224 zu melden.







Norman Lauter

Polizeioberkommissar

PHR Schwerin



