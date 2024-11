POL-NB: Polizeieinsatz anlässlich des AfD Landesparteitages in Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots) -



Im Bereich des Neubrandenburger Marktplatzes hat es heute einen Einsatz des Polizeihauptreviers Neubrandenburg gegeben. Durch den angemeldeten Landesparteitags der AfD, der im Haus der Kultur und Bildung (HKB) stattfand, war aufgrund von polizeilichen Erkenntnissen mit möglichen Gegendemonstrationen zu rechnen. Um einen friedlichen Verlauf zu gewährleisten, befanden sich heute 50 Polizeibeamten des Polizeipräsidiums Neubrandenburg im Einsatz.

Vor dem HKB gab es eine angemeldete Versammlung deren Teilnehmer gegen die Partei demonstrierten.

Daneben konnte durch Einsatzkräfte der Polizei eine Gruppe von 20 Personen auf dem Marktplatz festgestellt werden, welche augenscheinlich gegen den Landesparteitag der AfD demonstrieren wollten. Nach Abstimmung zwischen Polizei, Versammlungsbehörde und der festgestellten Personengruppe, schlossen diese sich der angemeldeten Versammlung an, welche somit auf 50 Teilnehmer anwuchs.

Der Einsatz der Polizei konnte am Abend gegen 19:30 Uhr nach einem größtenteils störungsfreien Verlauf beendet werden.



Lediglich in einem Fall musste die Polizei im Bereich des Marktplates aufgrund eines Verstoßes gegen das Waffengesetzt tätig werden und führte bei zwei Personen polizeiliche Maßnahmen wie Identitätsfeststellung und die Sicherstellung u.a. eines Messers durch. Beide Personen erhielten im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen einen Platzverweis und es erfolgte eine Ordnungswidrigkeitsanzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz.



