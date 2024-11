POL-HRO: Pressemitteilung anlässlich des heutigen Fußballspiels zwischen dem F.C. Hansa Rostock und dem DSC Arminia Bielefeld

Rostock (ots) -



Am heutigen Sonnabend fand die Begegnung zwischen dem F.C. Hansa Rostock und dem DSC Arminia Bielefeld statt. Insgesamt besuchten rund 20.500 Zuschauer das Spiel im Rostocker Ostseestadion.



Die Anreise der rund 1300 Gästefans sowie der vom Hauptbahnhof zum Ostseestadion eingerichtete Shuttleverkehr verliefen ohne Vorkommnisse. Während der als Problemspiel eingestuften Begegnung verzeichnete die Polizei keine nennenswerten Störungen.



Im Anschluss an die Partie sollen zwei Anhänger der Heimfanszene im Stadionbereich den Hitlergruß gezeigt haben. Die Rostocker Kriminalpolizei hat die Ermittlungen gegen die 16 und 22 Jahre alten Deutschen aufgenommen. Weiterhin kam es zur Sachbeschädigung eines Shuttle-Busses durch Gästefans.



Zur Absicherung der Begegnung waren insgesamt rund 600 Beamtinnen und Beamte der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern im Einsatz.



Die Fertigung dieser Pressemitteilung erfolgte auf Basis der um 18:00 Uhr vorliegenden Informationen.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Telefon: 0381 4916-3042

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell