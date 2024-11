POL-NB: Aufbruch von zwei Zigarettenautomaten im LK Vorpommern-Rügen

LK Vorpommern-Rügen (ots) -



In der Nacht vom 22.11. zum 23.11.2024 wurden im Landkreis

Vorpommern-Rügen zwei Zigarettenautomaten angegriffen. Bislang

unbekannte Tatverdächtige öffneten in der Hessenburger Straße in Saal

gewaltsam einen Zigarettenautomaten und entwendeten nach derzeitigem

Kenntnisstand die darin befindliche Geldkassette. Derzeit ist unklar,

wieviel Geld sich in der Kassette befunden hat und ob aus dem

Automaten Zigaretten entwendet wurden.

Ein zweiter Automat wurde in der Herderstraße in Ribnitz-Damgarten

angegriffen. Auch hier versuchten unbekannte Tatverdächtige den

Automaten gewaltsam zu öffnen, was ihnen jedoch nicht gelang.

An beiden Automaten entstand ein Gesamtsachschaden ca. 3.500 Euro.

Der Kriminaldauerdienst aus Stralsund führte vor Ort die Ermittlungen

und war zur Spurensuche eingesetzt. Zeugen, die Beobachtungen gemacht

haben, werden gebeten, sich an die Einsatzleitstelle Neubrandenburg

unter 0395/5582-2224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter

www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu

wenden.



Holger Bahls

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst

Tel.: 0395/5582-2223

Fax: 0395/5582-2026

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell