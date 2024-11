POL-HRO: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen zwischen Friedrichsruhe und Crivitz

Friedrichsruhe (ots) -



Am 22.11.2024 kam es um 15:10 Uhr auf der B321 zwischen

Friedrichsruhe und Crivitz zu einem schweren Verkehrsunfall.



Die 67-jährige deutsche Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem BMW die

B321 aus Richtung Friedrichsruhe kommend in Richtung Crivitz. Aus

bisher ungeklärter Ursache kam sie auf gerader Strecke nach links von

der Fahrbahn ab und stieß mit der Schutzplanke zusammen. In der

weiteren Folge überschlug sich der PKW und kam auf dem Dach zum

Liegen.



Die Fahrzeugführerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt, die

Beifahrerin erlitt schwere Verletzungen. Beide Insassinnen wurden mit

dem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in die umliegenden

Krankenhäuser gebracht.



Der BWM war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Für die Rettungs-

und Bergungsmaßnahmen wurde die B321 für zwei Stunden voll gesperrt.

Der Sachschaden wird auf ca. 60.000 Euro geschätzt.





