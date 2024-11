POL-HRO: Verkehrsunfall mit einer schwer- und zwei leichtverletzten Personen auf der A24

Neustadt-Glewe (ots) -



Am Freitagnachmittag des 22.11.2024 kam es gegen 16:10 Uhr auf der

A24 in Richtung Hamburg kurz hinter der Anschlussstelle

Neustadt-Glewe zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer

und zwei Personen leicht verletzt wurden.



Nach derzeitigem Erkenntnisstand fuhr der 38-jährige deutsche Fahrer

eines PKW VW Multivan einem anderen PKW auf dem Überholfahrstreifen

deutlich zu dicht auf. Als der vorausfahrende PKW verkehrsbedingt

bremsen musste, wich der 38-jährige nach rechts aus und stieß dort

mit einem PKW Chrysler seitlich zusammen. Durch die Wucht des

Aufpralls schleuderten beide Fahrzeuge in die Schutzplanken. Der aus

Schleswig-Holstein stammende Fahrer des VW Multivan sowie der Fahrer

des Chrysler, ein 44 Jahre alter Ukrainer, wurden leicht verletzt.

Der 41-jährige, ebenfalls ukrainische Beifahrer des Chrysler, wurde

schwer verletzt.



Alle beteiligten Personen verbrachten Rettungswagen im Anschluss in

umliegende Krankenhäuser.



Für die Verkehrsunfallaufnahme, die Bergungen der Fahrzeuge sowie die

Fahrbahnreinigung musste die A24 für etwa 6 Stunden voll gesperrt

werden. In dieser Zeit kam es zeitweise zu einem Rückstau von fünf

Kilometern.



Der Sachschaden wird auf 60.000EUR geschätzt.





