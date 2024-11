POL-ANK: Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall in Greifswald schwer verletzt

Greifswald (ots) -



Am heutige Tag (22.11.2024) kam es gegen 10:25 Uhr im Kreuzungsbereich Anklamer Landstraße/Schönwalder Landstraße in Greifswald zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fahrradfahrerin.



Dabei befuhr die 75-jährige Radfahrerin während der Grünphase die Kreuzung Anklamer Landstraße/Schönwalder Landstraße aus Richtung Elisenpark kommend in Fahrtrichtung Ernst-Thälmann-Ring. Der 63-jährige Fahrzeugführer bog mit seinem Pkw Audi von der Anklamer Landstraße aus Richtung Ernst-Thälmann-Ring kommend nach rechts in die Schönwalder Landstraße ein und übersah dabei die Fahrradfahrerin. Die 75-Jährige erlitt durch den Zusammenstoß schwere Verletzungen und musste in das Uniklinikum Greifswald verbracht werden. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von ca. 500 Euro. Es kam zu keinen Verkehrseinschränkungen im Unfallbereich.



Alle Beteiligten sind deutsche Staatsangehörige.



