POL-NB: Widerstand endet in Gewahrsamszelle

Am 21.11.2024 kam es in Malchin gegen 17:10 Uhr zu einem Polizeieinsatz in der Heinrich-Heine-Straße. Dort wurde über den Notruf der Polizei ein Mann gemeldet, der auf offener Straße lautstark umherschreit.



Die Beamten des Polizeireviers Malchin konnten den 51-jährigen polizeibekannten deutschen Störer vor Ort feststellen. Nachdem der Mann zunächst jedes Gespräch mit den Polizisten verweigerte, kam es plötzlich zum Widerstand und der 51-Jährige schlug nach den Polizisten. Der Angriff konnte verhindert werden und dem Beschuldigten wurden Handfesseln angelegt. Es erfolgte eine Gewahrsamnahme im Polizeirevier Malchin, bei der es wiederholt zu aktiven Widerstandshandlungen des Beschuldigten gegenüber den eingesetzten Beamten kam. Der 51-Jährige beleidigte die Kollegen und bedrohte sie zudem mit dem Tode.



Während der gesamten polizeilichen Maßnahme war der Mann sehr aggressiv, unkooperativ und von starken Stimmungsschwankungen geprägt. Er verweigerte einen Atemalkoholtest, jedoch wies sein Auftreten und wahrnehmbarer Alkoholgeruch auf eine Alkoholisierung hin.



Während des polizeilichen Einsatzes wurden weder der Beschuldigte noch die Polizeibeamten verletzt. Der 51-Jährige wurde heute Morgen wieder aus dem Gewahrsam entlassen.



