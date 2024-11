POL-HRO: 2,68 Promille - Metallpfosten beendet Trunkenheitsfahrt auf der L 19 zwischen Sanitz und Wendfeld

Landkreis Rostock/Sanitz (ots) -



Dank eines aufmerksamen Zeugen wurde die Polizei Sanitz am frühen Abend des 21.11.2024 auf eine erheblich alkoholisierte Fahrzeugführerin im Bereich der L 19 vor der Ortschaft Wendfeld aufmerksam.



Gegen 17:40 Uhr erhielt die Polizei den Hinweis zu dem Fahrzeug, welches laut Angaben des Hinweisgebers in einer Grundstückzufahrt dem Anschein nach mit einem Metallpfahl kollidiert sein soll und sich nun im Graben festgefahren hätte. Die eingesetzten Polizeikräfte konnten den Mitsubishi kurze Zeit später an diesem Ort feststellen. Die 55-jährige Fahrerin soll angegeben haben während eines Wendemanövers rechtsseitig mit dem Pfahl kollidiert zu sein. Aufgrund verschiedener Indikatoren führten die eingesetzten Beamten bei der gebürtigen Litauerin einen Alkoholtest durch. Das Ergebnis: 2,68 Promille.



Zur Sicherung des eingeleiteten Strafverfahrens wurde bei der Dame eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein beschlagnahmt. Der am PKW entstandene Sachschaden wird mit etwa 2.000 Euro beziffert. Die weiteren Ermittlungen obliegen der Kriminalpolizei.



