POL-NB: Fahrzeugführerin kommt von der Fahrbahn ab und Verursacht einen Unfall mit hohen Sachschaden

Am 21.11.2024 gegen 16:35 Uhr kam es in der Ortslage Neddemin zu einem Verkehrsunfall mit hohen Sachschaden. Hierbei befuhr die 41-jährige deutsche Fahrzeugführerin eines PKW Citroen die L 28 aus Richtung Brunn kommend in Richtung der L35. In einer leichten Linkskurve kam sie dabei aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Sie durchfuhr den Zaun eines angrenzenden Autohandels und stieß anschließend gegen insgesamt fünf, zum Verkauf stehende, Fahrzeuge. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 71.600 Euro. Der Pkw der Unfallverursacherin und drei weitere Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit. Die Fahrerin wurde leichtverletzt ins Klinikum nach Neubrandenburg verbracht.



