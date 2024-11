POL-HRO: Unbeaufsichtigte Kerzen in der Wohnung verursachen 5.000 Euro Schaden

Rostock (ots) -



Gegen 18:30 Uhr erhielt die Polizei am Donnerstagabend des 21.11.2024

Kenntnis über eine Rauchentwicklung in der Rostocker Friedrichstraße.

Nach derzeitigen Erkenntnissen verließ die 33-jährige Frau ihre

Wohnung und ließ dabei mehrere Kerzen in der Wohnung unbeaufsichtigt

weiterbrennen.

In der weiteren Folge wurde der Feueralarm in der Wohnung ausgelöst

worauf weitere Hausbewohner die Rettungskräfte alarmierten.

Durch den Hauseigentümer und weiteren Zeugen konnte die betroffene

Wohnung bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr geöffnet und das

Feuer gelöscht werden.

Das Feuer entstand augenscheinlich durch Teelichter, welche sich auf

einem Holzregal befanden. Ein Übergreifen auf weitere

Einrichtungsgegenstände konnte durch das schnelle Eingreifen

unterbunden werden.

Jedoch entstand eine starke Rußverschmutzung der Wohnung mit einer

erheblichen Geruchsbelästigung. Dadurch erfolgte die Einschätzung,

dass die Wohnung zumindest für die kommenden 24 Stunden nicht mehr

bewohnbar ist.

Ersten Schätzungen nach wird der entstandene Sachschaden auf etwa

5.000 Euro beziffert.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen

Brandstiftung gegen die Wohnungsmieterin.



Gerade in der dunklen Jahreszeit und besonders zur Weihnachtszeit

werden Kerzen gerne in den Häuslichkeiten aus den unterschiedlichsten

Gründen angezündet.

Doch sollte das auch immer mit der entsprechenden Vorsicht und

Aufmerksamkeit erfolgen. Das gilt sowohl für den Brandschutz als auch

für die Gefahren im Hinblick auf kleine Kinder.



