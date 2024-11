POL-NB: Polizeieinsatz im Brodaer Waldgebiet

Neubrandenburg (ots) -



Am 20.11.2024 gegen 09:45 Uhr kam es im Neubrandenburger Ortsteil Broda in einem dortigen Waldgebiet zu einem Polizeieinsatz zusammen mit dem Sozialpsychiatrischen Dienst.



Ein 27-jähriger polizeibekannter Deutscher lebt seit Monaten in diesem Waldgebiet und hat in der Vergangenheit schon einige Polizeieinsätze ausgelöst. Aufgrund der abfallenden Temperaturen und herrschenden Witterungsverhältnisse besteht nun eine erhöhte Gesundheitsgefahr für den 27-Jährigen, die er aufgrund psychischer Erkrankungen selber nicht erkennt. Aus diesem Grund wurde eine Unterbringung in ein Klinikum angeordnet. Die Kollegen des Polizeihauptreviers Neubrandenburg wurden zur Durchsetzung dieser Anordnung vom Gesundheitsamt zur Unterstützung hinzugezogen, da sich der 27-Jährige der Maßnahme widersetzen wollte. Während des Einsatzes leistete der Beschuldigte Widerstand gegen die eingesetzten Polizeibeamten, sodass er am Ende gefesselt werden musste.



Ein hinzugezogener Rettungswagen verbrachte den Mann in ein Klinikum.



Während des Einsatzes wurden keine Beamten verletzt.



