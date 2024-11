POL-HRO: Anhänger kippt nach Gefahrenbremsung um

Crivitz (ots) -



Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag ist ein PKW-Anhänger nach einer Gefahrenbremsung auf der L09 bei Crivitz umgekippt. Nach Angaben des 53-jährigen Autofahrers habe er gegen 09:30 Uhr auf der L09 zwischen Tramm und Klinken in einer Linkskurve wegen einer überquerenden Katze eine Gefahrenbremsung durchgeführt. Daraufhin geriet der mit Brennholz beladene Anhänger ins Schlingern und kippte um. Die Polizei hat vor Ort die Unfallstelle abgesichert und den Verkehrsunfall aufgenommen. Der fahrbereite Anhänger konnte im Anschluss wiederaufgerichtet und die verlorene Ladung aufgeladen werden. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Die Katze wurde offenbar nicht verletzt.



