POL-HRO: Polizei Schwerin stellt Tannenbaumdieb

In der Nacht auf Donnerstag verhinderten die Beamten der Schweriner Polizei den Diebstahl eines Weihnachtsbaumes vom geplanten Schweriner Weihnachtsmarkt.



Ein Streifenteam wurde gegen 01:00 Uhr in der Altstadt auf einen 32-jährigen Mann aufmerksam, der einen eingepackten Tannenbaum bei sich trug. Bei der anschließenden Überprüfung stellte sich heraus, dass der Schweriner den Baum zuvor vom Weihnachtsmarktgelände entwendet hatte.



Der Mann gab an, er sei davon ausgegangen, dass der Baum zur freien Mitnahme bereitgestellt worden sei. Die Beamten klärten ihn darüber auf, dass dies nicht der Fall sei und der Baum als Teil der Weihnachtsdekoration für den Markt vorgesehen war.



Gegen den 32-jährigen Deutschen hat die Polizei ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der Weihnachtsbaum an seinen ursprünglichen Platz zurückgebracht.



Die Polizei Schwerin weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Gegenstände auf öffentlichen Veranstaltungen nicht ohne Rücksprache mit den Verantwortlichen entnommen werden dürfen.



