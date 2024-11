POL-NB: Mit gestohlenen E-Bikes Pflastersteine transportiert

Neubrandenburg (ots) -



Gestern Abend gegen 22:00 Uhr haben Polizeibeamte nach Zeugenhinweisen ein Trio in der Ikarusstraße in Neubrandenburg überprüft. Die Männer im Alter von 39, 41 und 43 Jahren transportierten mehrere Pflastersteine in Rad-Anhängern. Einer der drei Männer flüchtete zunächst als er die Streifenwagen sah. Er konnte etwa eine halbe Stunde später durch eine Absuche im Umfeld von der Polizei gestellt werden.



Die Pflastersteine sollen von einer Baustelle auf Höhe der Tibujewstraße stammen. Ob diese dort in Absprache mit der Bauleitung mitgenommen werden durften oder gestohlen wurden, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen.



Die Polizisten prüften zeitgleich auch die E-Bikes ab, die Herren dabei hatten. Zwei E-Bikes sind nach angezeigten Diebstählen zur Fahndung ausgeschrieben und wurden daher von der Polizei sichergestellt. Wer die rechtmäßigen Besitzer sind, wird im Laufe der Ermittlungen geklärt.



Alle drei Männer sind Deutsche.



Rückfragen bitte an:



Claudia Berndt

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell