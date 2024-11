POL-HRO: Verkehrsunfall mit verletzten Personen - Polizei nimmt Ermittlungen auf

Rehna (ots) -



Nachdem es am gestrigen Abend zu einem Verkehrsunfall mit vier verletzen Personen kam, ermittelt nun die Kriminalpolizei.

Gegen 19:40 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis über einen brennenden PKW.



Nach bisher vorliegenden Erkenntnissen befuhr ein 17-jähriger Peugeot-Fahrer den Waldweg zwischen Benzin und Rehna und verlor hierbei die Lenkgewalt über das Fahrzeug. Das Fahrzeuge kam daraufhin vom Weg ab, kollidierte mit einem am Straßenrand befindlichen Baum und geriet in Brand. Eingesetzten Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr löschten das Fahrzeug.



Der Fahrer sowie die drei Mitfahrer (14, 15, 21 Jahre alt) wurden leicht verletzt. Rettungskräften brachten sie in umliegende Krankenhäuser.

Die Gesamtschadenshöhe wird auf 1000 Euro geschätzt.



Der 17-jährige Fahrzeugführer war zum Unfallzeitpunkt nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und hatte darüber hinaus keine Zulassung und keinen gültigen Versicherungsschutz für das Fahrzeug. Die Polizei hat die entsprechenden Ermittlungsverfahren eingeleitet.



