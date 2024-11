POL-HRO: 12-jähriger Radfahrer auf dem Weg zur Schule angefahren

Schwerin (ots) -



Am gestrigen frühen Morgen wurde ein 12-jähriger Junge auf dem Weg zur Schule in der Schweriner Schelfstadt von einem PKW erfasst. Äußerliche Verletzungen erlitt der Schüler nicht, jedoch klagte er über Schmerzen. Ein Rettungswagen befand sich zur Abklärung möglicher Verletzungen im Einsatz.



Der Unfall ereignete sich gegen 07:40 Uhr. Ein 59-jähriger Autofahrer sei aus der Bergstraße gekommen und habe nach rechts in die Knaudtstraße abbiegen wollen. Da der Junge mit seinem Rad ersten Erkenntnissen nach auf der falschen Straßenseite in der Knaudtstraße fuhr, kreuzten sich die Wege der Unfallbeteiligten was zu einem Zusammenstoß führte.



Die Polizei möchte darauf hinweisen, dass Autofahrer eine besondere Sorgfaltspflicht gegenüber schwächeren Verkehrsteilnehmern wie Radfahrern und Fußgängern haben. Insbesondere in der Nähe von Schulen und in Wohngebieten ist eine vorausschauende Fahrweise wichtig.



Die Umstände und die Unfallursache werden im Rahmen von Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung im Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall geklärt.



Bei den Unfallbeteiligten handelt es sich um deutsche Staatsangehörige.



