POL-NB: Einbruch am helllichten Tage

Am Nachmittag des 20.11.2024 erhielten die Beamten des Polizeireviers Friedland die Meldung über einen Einbruch in ein Wohnhaus in Kreckow bei Groß Miltzow.

Nach ersten polizeilichen Ermittlungen sind bislang unbekannte Täter am selben Tag in der Zeit von 07:00 Uhr morgens bis 14:00 Uhr in ein alleinstehendes Einfamilienhaus gelangt. Im Haus konnten die Kollegen geöffnete Türen und eine zerstörte und durchwühlte Inneneinrichtung feststellen.

Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme konnte noch nicht bekannt gemacht werden, ob und was entwendet wurde.

Der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg war zur Spurensicherung im Einsatz.



Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Mithilfe aus der Bevölkerung. Die Tat hat tagsüber stattgefunden und somit ist die Chance auf Zeugen eventuell höher. Bei sachdienlichen Hinweisen oder Beobachtungen aus dem Ort oder aber allgemein von Zeugen vor Ort nimmt die Polizei Friedland gerne unter der 039601-300224 entgegen.



